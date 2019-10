Pergunta ao governo: cadê a reforma tributária?

Equipe BR Político

Chegando aos “finalmentes” da reforma da Previdência, começa-se a questionar o governo sobre o resto do plano para alavancar a economia brasileira. O principal deles é a reforma tributária, projeto cuja participação da equipe econômica é fundamental, mas que ainda não deu o ar da graça. “Sem a proposta do governo não dá para fazer quase nada. Afinal, a União, assim como os Estados, os municípios e o setor produtivo, é parte interessada na reforma”, explica o colunista João Domingos, em sua coluna no Estadão deste sábado.

“Será possível que a qualificada equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, só tinha como ideia para mudar o arcaico, burocrático e confuso sistema tributário brasileiro a criação de um imposto semelhante à CPMF?”, diz Domingos. “Plano industrial, venda de estatais, reforma da Previdência, tudo faz parte de um conjunto de medidas necessárias à salvação do País depois do desastre econômico que foi o governo de Dilma”, afirma.