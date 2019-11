Perguntas sobre desmatamento devem ser feitas a Salles, diz Bolsonaro

Equipe BR Político

Em meio à interminável crise brasileira do meio ambiente, nesta terça-feira, 19, um dia depois de o Inpe divulgar dados sobre o aumento de 29,5% do desmatamento na Amazônia, o presidente Jair Bolsonaro tentou se eximir dessa responsabilidade. Segundo o presidente, perguntas sobre estes dados devem ser feitas ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

Bolsonaro afirmou que tratou reservadamente sobre o assunto com Salles. “É lógico que eu converso com ele (Salles). Não vou falar para você. Foi reservada a conversa. Eu não posso conversar reservadamente com o ministro e abrir para vocês aqui. Seria antiético da minha parte”, disse o presidente. Questionado se é um tema “reservado” o combate ao desmatamento, Bolsonaro respondeu: “Nós não queremos publicidade de nada que fazemos, queremos solução”. As informações são do Estadão.

O ministro do Meio Ambiente deve se encontrar na quarta, 20, com governadores da Amazônia Legal para tratar da crise ambiental na região.