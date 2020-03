Pernambuco registra mais duas mortes por covid-19

Nesta quinta-feira, 26, a Secretária de Saúde de Pernambuco comunicou mais duas mortes por coronavírus no Estado. Ontem, Pernambuco havia registrado a primeira morte do Nordeste pela covid-19. Uma das vítimas era um estrangeiro de 79 anos que estava no navio Silver Shadow.

A embarcação estava isolada no Porto do Recife com 600 pessoas. Por conta da infecção pelo coronavírus, o homem canadense havia sido retirado com a sua esposa e estava internado em um hospital particular de Recife.

A segunda vítima era um recifense de 69 anos que tinha histórico de viagens para o exterior, especificamente para Portugal e Itália. O morador de Recife era hipertenso e apresentou problemas na função renal.