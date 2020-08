Perondi reverte aposentadoria e volta ao Ministério da Saúde

O ex-vice-líder do governo na Câmara, deputado Darcísio Perondi (MDB-RS) conseguiu reverter nesta quarta-feira, 5, sua aposentadoria e vai retornar ao quadro de servidores do Ministério da Saúde. Ele ainda não sabe qual posto vai ocupar, segundo Perondi, provavelmente não será ao lado do ministro interino, Eduardo Pazuello. Ao Broadcast Político, ele citou a possibilidade de voltar a atender pacientes.

Pediatra, o ex-parlamentar estava aposentado desde 2015. O processo para readmissão do médico no cargo foi aberto em abril, dois meses após ele perder a vaga que ocupava na Câmara dos Deputados.

Perondi foi deputado federal de 1995 a 2020. No último mandato, era suplente de Osmar Terra (MDB-RS), que retornou à Câmara em fevereiro, após ser exonerado da cadeira de ministro da Cidadania.