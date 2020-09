Personagens do Judiciário brasileiro lamentam morte de Ruth Ginsburg

Personagens importantes do Judiciário brasileiro não deixaram de se manifestar após a morte da juíza Ruth Bader Ginsburg, ícone dos direitos das mulheres e da Suprema Corte dos Estados Unidos. O presidente do STF, Luiz Fux, emitiu uma nota lembrando a atuação de Ruth e lamentando o falecimento da magistrada. “Sua atuação na defesa da igualdade de gênero, das minorias e do meio ambiente está entre as marcas de sua trajetória seja na advocacia, seja na magistratura da mais alta Corte do Estados Unidos da América”, afirmou.

Outros membros do Supremo brasileiro também lamentaram o fim da vida de Ruth Ginsburg. Sua luta não foi só pela igualdade de gênero, foi pela afirmação de uma agenda de direito das mulheres. Morreu resistindo à crise da democracia”, afirmou Gilmar Mendes. “Ruth Ginsburg marcou época como advogada e como juíza. A história é um processo social coletivo. Mas há pessoas que fazem toda a diferença”, disse Luís Roberto Barroso.

Ao Estadão, o decano do STF, Celso de Mello, comentou também a carreira da magistrada americana. “Os grandes magistrados, como a ‘Justice’ Ruth Bader Ginsburg, nunca morrem, nunca partem e jamais se vão, pois permanecem na consciência e no coração dos cidadãos a quem serviram com o exemplo de sua integridade pessoal e de sua atuação independente”, disse.

Quem prestou sua homenagem também foi o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. “Lamentável o falecimento da Justice Ruth Bader Ginsburg. Um ícone na Suprema Corte norte-americana e lutadora em prol dos direitos iguais para mulheres. Meus pêsames”, afirmou, sendo atacado por ex-liados ao ter destacado a carreira de uma juíza considerada progressista.