Peru escolhe Francisco Sagasti como presidente, o terceiro em uma semana

Em meio a crise política, o parlamento do Peru escolheu na segunda-feira, 16, o deputado Francisco Sagasti (Partido Morado) como novo presidente do país. O terceiro nome indicado para o cargo em uma semana. A eleição foi feita por membros do Congresso um dia depois da renúncia do presidente interino, Manuel Merino.

Na semana passada, o congresso do Peru aprovou o impeachment do presidente Martín Vizcarra, acusado de corrupção. A destituição deu origem à onde de protestos. Foi nesse contexto que Merino, que era presidente do parlamento peruano, assumiu e, cinco dias depois, renunciou à presidência.

O partido de Sagasti foi o único a votar contra o afastamento de Vizcarra.