Pesquisa: 69% dizem que não pretendem participar de atos no dia 15

Apesar da grande fricção provocada entre os Poderes por conta da convocação oficial de Jair Bolsonaro às manifestações do dia 15, a maioria da população não demonstra disposição a participar dos atos, que têm entre as pautas a pressão sobre o Congresso para que aprove projetos do Executivo.

Pesquisa do Ideia Big Data feita exclusivamente para o BR Político mostra que 69% dizem que não pretendem ir a nenhum dos atos, nem os favoráveis a Bolsonaro nem os contrários a seu governo. Os que dizem que estão dispostos a participar dos atos favoráveis aos governo são 12%, e os que anunciam adesão aos atos contrários somam apenas 8%. Dos ouvidos, 11% não sabem ou não querem opinar.

A pesquisa também informou aos entrevistados que Bolsonaro distribuiu por WhatsApp vídeos convocando para as manifestações e perguntou o que eles achavam dessa atitude. Para 30% dos ouvidos, não há nada demais em o presidente convocar as pessoas a participarem de atos a favor de seu governo. A maioria, no entanto, acha que ele deveria se abster de fazer essas convocações, pois isso pode piorar sua relação com o Congresso: 41% responderam desta forma.

Mesmo com maioria contrária aos atos e à sua instrumentalização pelo governo, a iniciativa do Congresso para ter maior controle sobre o Orçamento não é bem vista pelos entrevistados. Apenas 21% dizem que os parlamentares estão certos em buscar mais acesso à divisão de verbas do Orçamento.

Outros 44% dizem que quem está certo é Bolsonaro em reivindicar a volta da prerrogativa do Executivo em definir a destinação dos recursos. Mas uma demonstração de que muitos nem entendem o que está em disputa é o alto percentual dos que se abstiveram desta resposta: 35%.

A disposição de ir aos protestos aumenta exponencialmente no grupo dos que não veem nada demais em Bolsonaro convocar a participação nos atos: entre esses, que são 30% do universo ouvido, 72% dizem que pretendem aderir às manifestações.