Aprovação pessoal de Bolsonaro aumenta 6,8 pontos, diz pesquisa

Equipe BR Político

O governo tem dois motivos para comemorar. Assim como a avaliação positiva do governo, também subiu a aprovação pessoal do presidente Jair Bolsonaro, de acordo com pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT) com o Instituto MDA divulgada nesta quarta-feira, 22.

Entre agosto do ano passado e janeiro de 2020, a aprovação de Bolsonaro subiu de 41% para 47,8%. O aumento, de 6,8 pontos porcentuais. A pesquisa indica que 47% das pessoas desaprovam o desempenho pessoal de Bolsonaro. Esse indicador era de 53,7% há cinco meses, ou seja, a reprovação da maneira do presidente da República governador caiu 6,7 pontos.

A pesquisa foi realizada com 2.002 entrevistados de 137 municípios de 25 Unidades da Federação entre os dias 15 a 18 de janeiro. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais.