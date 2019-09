Marcelo de Moraes

O resultado da pesquisa CNT/MDA sobre o desempenho do governo e a avaliação de Jair Bolsonaro, que será divulgada nesta segunda-feira, poderá aumentar a temperatura política dentro do governo. Se a avaliação tiver caído, a pressão aumenta dentro do governo. Da mesma maneira, se o levantamento apontar uma recuperação da popularidade do presidente, o resultado funcionará como um oxigênio para o governo num momento de grande pressão por causa da repercussão da crise ambiental da Amazônia.