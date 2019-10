Ideia Big Data: Para 43%, Bolsonaro deveria deixar o PSL

Diante da crise entre Jair Bolsonaro e o PSL, 43% dos entrevistados pelo Ideia Big Data em levantamento feito para o BRPolítico avaliam que o presidente deveria deixar o partido. O número supera em muito o dos que avaliam que ele deveria permanecer na legenda, mas representa empate técnico com aqueles que não opinaram a respeito da crise –num sinal de que, muitas vezes, questões partidárias passam ao largo das preocupações da maioria da população.

O instituto colheu 1.555 entrevistas nos dias 15 e 16 por meio de um aplicativo mobile de pesquisas.

Outra questão informava que crises entre eleitos e partidos, como a que agora opõe Bolsonaro e a direção do PSL, suscitou a volta da discussão sobre candidaturas avulsas, sem necessidade de filiação a legendas, e questionou se os entrevistados são contra ou a favor dessa possibilidade. Responderam que são favoráveis 45% dos ouvidos, contra apenas 27% que se dizem contrários.

A terceira questão da pesquisa diz respeito ao uso de recursos do fundo partidário do PSL para custear a realização da Cúpula Conservadora na semana passada. Foram contrários ao uso 58% dos ouvidos, dos quais 42% se disseram totalmente contrários, e 16% disseram discordar em parte da utilização de verba pública para esse fim. Os favoráveis somaram 20%, dos quais 13% disseram concordar em parte com esse custeio e 7% concordar totalmente.