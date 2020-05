Pesquisa mostra 86% da população favorável ao isolamento

Levantamento feito pela FSB Pesquisa a pedido da Confederação Nacional da Indústria mostra uma porcentagem alta da população como favorável às medidas de isolamento social. Só que aponta também um número menor de pessoas que está efetivamente adotando uma quarentena rígida. Na pesquisa, 86% dos entrevistados afirmaram ser favoráveis as medidas, com 11% sendo contra. Já 58% afirmaram que estão saindo de casa apenas para atividades essenciais. Apenas 9% não estão saindo de casa. 26% disseram sair de suas residências com “alguma frequência” e 7% não alteraram em nada sua rotina.

A pesquisa também fez perguntas relativas ao consumo. Dentre os destaques, mostra que 53% dos brasileiros estão endividados. 28% passaram a ter dívidas nos últimos 40 dias, ou seja, após o início da pandemia. 52% afirmaram que conseguirão quitar suas dívidas nos próximos 30 dias. O levantamento foi feito por telefone, com 2.005 pessoas nos 27 Estados da Federação. A margem de erro no total da amostra é de 2 pp, com intervalo de confiança

de 95%.