Pesquisa: Na Bahia, 55,7% desaprovam administração de Bolsonaro

Marcelo de Moraes

Levantamento feito pela Paraná Pesquisas indica uma inversão na aprovação da administração de Jair Bolsonaro entre os eleitores da Bahia. Ao todo, 55,7% dos entrevistados desaprovam a gestão do presidente, enquanto 38,2% aprovam. Em fevereiro, a situação era oposta, com 57,7% aprovando e 35,3% reprovando. A pesquisa ouviu 1.544 eleitores, em 66 municípios, de 17 a 21 de agosto. Sempre é bom lembrar que a Bahia é governada pelo petista Rui Costa, que faz oposição ao presidente. Mas ele também era o governador quando os resultados eram favoráveis a Bolsonaro. O presidente também se envolveu numa polêmica recente com os eleitores da região ao usar pejorativamente a expressão “paraíbas” para se referir a quem nascia no Nordeste.

Para o diretor-presidente da Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, a inversão da curva pode estar acontecendo pela mudança de opinião das pessoas que consideravam a gestão regular e agora a desaprovam. “Na minha opinião, quem votou no Bolsonaro por ser antipetista está mudando de ideia. O presidente ainda tem uma importante fatia de apoio de eleitores mais fiéis. Mas quem votou apenas para derrotar o PT parece ter ficado critico em relação ao governo Bolsonaro. Acho que isso pode estar se repetindo por todo o País”, diz Murilo.