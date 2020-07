Pesquisadores falam em ‘estrutura paralela’ montada no Inpe

Pesquisadores da ativa e aposentados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) demonstram preocupação com as atitudes do atual diretor-geral da entidade, Darcton Policarpo Damião. O BRP teve acesso à duas cartas que foram enviadas para a entidade, na qual os estudiosos falam que Damião tem conduzido “em virtual sigilo” uma “reestruturação da instituição sem qualquer critério, técnico ou de gestão, aceitável”. E que, nos últimos meses, foi instituída uma estrutura paralela que “opera e decide” sobre o instituto, mas que não existe administrativamente.

“É importante ressaltar que essa estrutura paralela de gestão incluiu a verticalização e unificação de comando aos moldes das estruturas militares, claramente na contramão das tendências atuais de pesquisas em redes colaborativas com liberdade acadêmica e autonomia científica”, afirmam os pesquisadores na carta.

Essas ações, dariam para Damião uma possível “vantagem” no processo de escolha do novo diretor da entidade. O atual interino no cargo seria um dos nove candidatos que concorrem à vaga. “É claro que esta situação coloca o Diretor interino com uma vantagem competitiva, mas em nossa perspectiva, no mínimo antiética, em relação a qualquer outra candidatura. Os outros candidatos NÃO tiveram acesso às propostas sendo urdidas em silêncio e, aparentemente, em acordo com o MCTI.”

Essa preocupação também é expressa na segunda carta, assinada pelos membros do Conselho Técnico-Científico do Inpe e enviada para o comitê que avaliará os concorrentes ao cargo. “A eventual inclusão de informações referentes aos novos Regimento Interno e Plano Diretor em propostas e apresentações de candidatos a diretor poderá causar quebra na isonomia do processo, por constituir situação em que há relevante assimetria de informações disponíveis aos mesmos.”

Damião está no cargo desde a saída de Ricardo Galvão do comando da entidade. Galvão entrou em atrito com o presidente Jair Bolsonaro por causa dos dados do desmatamento de 2019. Na última segunda-feira, 13, Damião oficializou a saída Lubia Vinhas, que atuava como coordenadora-geral de Observação da Terra do Inpe. Isso um dia depois do instituto divulgar que junho teve um recorde histórico no alerta contra desmatamentos.

Oficialmente, a saída de Lubia faz parte da “reestruturação” no órgão, que deverá ser explicitada em coletiva do Ministério da Ciência e Tecnologia nesta terça-feira.

Nas cartas, os pesquisadores ainda pedem que o próximo Programa Nacional das Atividades Espaciais (PNAE), que entrará em vigência apenas em 2022, seja divulgado aos candidatos, para que Damião não tenha vantagem na disputa. Procurada, a assessoria do Inpe informou que o ministro Marcos Pontes e Damião deverão se posicionar sobre o assunto na entrevista coletiva.

Confira as duas cartas: