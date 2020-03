Pessoas com sintomas de gripe serão tratadas como se tivessem coronavírus

No declaração de que todos os Estados do Brasil tem transmissão comunitária de coronavírus, o Ministério da Saúde estipula também novos procedimentos diante de casos suspeitos. Na portaria, é determinado que mesmo casos de sintomas de gripe comum, como tosse seca e dor de garganta, deverão ser tratadas como se tivessem o covid-19.

Assim pacientes com sintomas já serão obrigadas a permanecer em isolamento por até 14 dias. “Para contenção da transmissibilidade do covid-19, deverá ser adotada como, medida não-farmacológica, o isolamento domiciliar da pessoa com sintomas respiratórios e das pessoas que residam no mesmo endereço, ainda que estejam assintomáticos, devendo permanecer em isolamento pelo período máximo de 14 (quartorze) dias”, diz o texto.