Petistas começam a caçar assinaturas por Prefeitura de SP

Gustavo Zucchi

Com as prévias do PT para decidir quem será o candidato à Prefeitura de São Paulo marcadas para março, petistas começam a se movimentar para colher as assinaturas necessárias para concorrer ao pleito interno da sigla. Por meio do WhatsApp, o deputado Paulo Teixeira está pedindo ajuda da militância para ir atrás das assinaturas. Segundo as regras internas da sigla, é preciso do apoio de ao menos 10% dos filiado dos que votaram no último Processo de Eleição Direta para concorrer nas prévias.

Outro deputado que está colhendo assinaturas é Alexandre Padilha. Ele registrou o apoio da ex-ministra dos Direitos Humanos Eleonora Menicucci à sua candidatura. A eleição interna para decidir o candidato também teve destaque no início da semana devido ao desentendimento de Eduardo Suplicy, que quer concorrer ao posto, e a presidente da legenda, Gleisi Hoffmann. O vereador disse que Gleisi estava trabalhando contra a realização das prévias enquanto a deputada afirmou que seu “apelo ao entendimento” não deveria ser visto desta forma. Além dos dois deputados e de Suplicy, o também deputado federal Carlos Zarattini, o ex-deputado Jilmar Tatto e o ex-vereador Nabil Bonduki devem concorrer nas prévias internas do PT. Eles têm até o dia 30 para conseguir as assinaturas.