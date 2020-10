Petistas pedem ao TCU que recomende manutenção de compra de vacinas

Parlamentares de esquerda estão tentando reverter a decisão do presidente Jair Bolsonaro de suspender a compra de vacinas do Instituto Butantan. Onze congressistas assinaram um pedido para o Tribunal de Contas da União (TCU) avaliar uma recomendação ao Poder Executivo para retomar o acordo que visava aquisição de doses da vacina chinesa coronavac. No pedido, os parlamentares argumentam que seria necessária uma determinação cautelar que mantenha os recursos alocados pelo Ministério da Saúde.

“Recomendam as boas práticas de gestão governamental a antevisão e a adoção prévia de medidas que podem ser mais um caminho de eficácia e prontidão no atendimento aos governados”, dizem os parlamentares. “Essa garantia virá com tantas adesões a vacinas contra o coronavírus SARS CoV-2 quanto possíveis, de modo que, mais uma possibilidade de parceria é prenúncio de maior alcance de imunidade, por viabilizar maior acesso quantitativo – em doses – à vacinação.”

A petição é assinada pelos senadores Rogério Carvalho (PT-SE), Humberto Costa (PT-PE), Jaques Wagner (PT-BA), Jean Paul Prates (PT-RN), Paulo Paim (PT-RS), Paulo Rocha (PT-PA), Zenaide Maia (PROS-RN) e pelos deputados Alexandre Padilha (PT-SP), Erika Kokay (PT-DF) e Zeca Dirceu (PT-PR).