Petrobrás: exportação de petróleo sobe 25,5%

Equipe BR Político

No ano passado, a Petrobrás registrou aumento de 25,2% na exportação de petróleo em relação a 2018. Foram 536 mil barris diários de petróleo vendidos para outros países. As informações estão no relatório de produção e vendas do quarto trimestre, divulgado pela estatal na segunda-feira, 10.

Já a exportação de petróleo da companhia nos últimos três meses de 2019 somou 647 mil de barris/dia. Esse volume médio foi 11% maior em relação ao trimestre exatamente anterior e 38% superior em comparação ao último trimestre de 2018. A estatal destacou ainda que, em novembro do ano passado, a exportação de petróleo atingiu nível recorde de 767 mil de barris diários.

O secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, Salim Mattar, aproveitou a oportunidade para bater bumbo para os dados. “Isso é resultado da sua estratégia de foco na exploração e produção de petróleo. Por isso está otimizando o seu portfólio de investimentos”, escreveu no secretário no Twitter.