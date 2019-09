Gustavo Zucchi

Questionado se a Petrobrás poderá entrar na lista de privatizações do governo, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse nesta quarta, 21, que a situação da petroleira está indo “passo a passo”. “Já vendemos a ‘ruivinha’. Pasadena, graças a Deus, é passado. A Petrobrás é uma muito importante, que sofreu um ataque. Temos muito a fazer antes de colocar todas as áreas dentro do programa de privatizações ou concessões”, disse durante coletiva sobre o programa de PPIs.