Petrobrás ‘preparada’ para greve dos petroleiros

Equipe BR Político

O diretor de assuntos corporativos da Petrobrás, Eberaldo de Almeida Neto, disse que a empresa tenta evitar a greve dos petroleiros anunciada nesta semana, mas que também está preparada para eventual paralisação do setor. “Caso ocorra (a greve), estamos preparados, em termos de contingência, para manter a produção o mais próxima do possível no normal”, disse, segundo o Valor. Nesta sexta-feira, 25, o Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais (Sindipetro-MG) aderiu ao movimento, que ameaça paralisar as atividades do setor por tempo indeterminado a partir de hoje.

Como você leu aqui no BRP, a greve foi anunciada pela Federação Única de Petroleiros (FUP) e pelo Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro (Sindipetro-RJ) devido a um impasse na negociação de um acordo trabalhista coletivo entre os trabalhadores e a Petrobrás. No acordo oferecido pela estatal, e que é rejeitado pela categoria, a empresa propõe conceder um reajuste salarial abaixo da inflação e também migrar os funcionários para a nova legislação trabalhista.