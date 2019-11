Petrobrás reajusta preço da gasolina em 2,77%; diesel sobe 1,18%

Equipe BR Político

A Petrobrás anunciou nesta terça, 19, que aumentará em 2,77% (ou R$ 0,05) o preço médio da gasolina vendido nas refinarias da estatal para os distribuidores, os postos de gasolina. O diesel também sofreu um reajuste, de 1,18% (ou R$ 0,026). A decisão foi anunciada na esteira da alta histórica atingida pelo dólar na segunda-feira, 18, mas a estatal já vinha sofrendo pressão de importadores de combustível para reajustar seus preços há um tempo.

O último reajuste da Petrobrás ocorreu no fim de setembro – no caso do diesel eram 18 dias sem alteração.

Desde julho deste ano, a Petrobrás mudou sua política de reajustes nos combustíveis, que passaram a ser realizados sem periodicidade definida. Como o reajuste é sentido, em primeira mão, pelos postos de gasolina, o preço final que será pago ao consumidor dependerá do posto escolhido. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio da gasolina cobrado nos postos na última semana era de R$ 4,407 por litro.