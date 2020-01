Petróleo de Omã vira exemplo de sucesso para Eduardo

Gustavo Zucchi

Omã, o pequeno país na Península Arábica, virou exemplo de sucesso de exploração do petróleo para Eduardo Bolsonaro. O filho “03” de Jair Bolsonaro defendeu em seu Twitter que o Brasil siga o mesmo caminho que o país árabe. “Nos anos 70 Omã se abriu para empresas estrangeiras explorarem petróleo lá. Depois disso o país passou a ter uma das moedas mais fortes do mundo, boa qualidade de vida, etc”, afirmou o deputado federal. “Até quando aqui no Brasil gritaremos ‘o petróleo é nosso’? Será até mudarem a matriz enérgica mundial?”

Eduardo esteve em Omã durante sua visita ao Oriente Médio, em dezembro do ano passado. Na ocasião, o filho do presidente elogiou o país por sua “modernidade’. “Certamente há boas oportunidades em Omã, quem enxergar este rico mercado sairá na frente, além de ser um lindíssimo país que preserva sua arquitetura árabe mesclada com a modernidade”, escreveu. Omã é uma monarquia, que foi governada pelo sultão Qaboos bin Said por 50 anos. Ele faleceu no último dia 11 e será sucedido por seu primo, Haitham bin Tariq Al Said.