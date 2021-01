PF abre inquérito para apurar se Pazuello foi omisso em crise no Amazonas

Por determinação do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), a Polícia Federal abriu inquérito nesta sexta, 29, para apurar se o ministro Eduardo Pazuello, da Saúde, foi omissão no combate à pandemia do novo coronavírus no Amazonas. A ordem também é para que o general da ativa preste depoimento à PF em cinco dias, após ser intimado, e que a investigação seja concluída dentro de um prazo de dois meses. Ele poderá marcar dia, horário e local da oitiva.

Como você já leu aqui no BRP, a abertura do inquérito foi pedida ao STF pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, que viu “possível intempestividade” nas ações de Pazuello tidas como fatos “gravíssimos”. As suspeitas de omissão do titular da Saúde referem-se à demora do envio de ajuda ao Estado, especialmente a Manaus, onde dezenas de pessoas morreram asfixiadas nos hospitais por falta de oxigênio, e ainda ao estímulo para uso de medicamento sem eficácia contra a covid-19.