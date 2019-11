PF abre inquérito para investigar depoimento de porteiro

Equipe BR Político

Seiscentos e dois dias após Marielle Franco e Anderson Gomes serem assassinados no Rio de Janeiro, a Polícia Federal atendeu a pedido do Ministério Público Federal no Estado e abriu inquérito nesta quarta-feira, 6, para investigar o depoimento prestado pelo porteiro do condomínio Vivendas da Barra, que citou o presidente Jair Bolsonaro no caso.

No último dia 30, o procurador-geral da República, Augusto Aras, encaminhou ao MPF um ofício assinado pelo ministro Sérgio Moro, que pedia a abertura de um inquérito para apurar se houve “tentativa de envolvimento indevido” do nome do presidente na investigação do caso Marielle.

Nesse mesmo dia, Aras afirmou à imprensa que a Procuradoria e o Supremo Tribunal Federal haviam arquivado a notícia de fato que mencionava o presidente da República na investigação do homicídio. Na ocasião, o procurador-geral da República disse que o novo episódio do caso era um “factoide”.

Em setembro, a então a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu que o caso passe a conduzido em âmbito federal, o que será analisado pelo Superior Tribunal de Justiça até o fim deste ano.