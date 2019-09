PF apreende dinheiro e HD ‘suspeito’ no caso Bezerra

Equipe BR Político

As buscas e apreensões da PF que têm como alvo o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE) e seu filho, deputado federal Fernando Coelho Filho (DEM-PE), apreenderam R$ 55 mil em dinheiro na casa do deputado. Segundo o Globo, a PF também diz ter apreendido moeda estrangeira, por isso o valor total apreendido na operação fica em torno de R$ 120 mil.

O relatório da PF também menciona um HD de um servidor, que foi apreendido no gabinete do líder do governo. O aparelho, segundo o documento, contém uma planilha considerada suspeita por conter uma relação de doadores ocultos. O material será melhor analisado pela perícia para chegar a uma conclusão.

A operação da PF foi autorizada pelo ministro do STF Luís Roberto Barroso. A suspeita é de que pai e filho estejam envolvidos em desvios na construção de obras públicas do Ministério da Integração Nacional, da época em que Bezerra era ministro do governo Dilma, para recebimento de propina por meio de doleiros. Segundo o Globo, a PF acredita que o senador recebeu R$ 5,5 milhões em propina enquanto seu filho, Fernando teria recebido R$ 1,7 milhão do mesmo esquema.