PF cumpre buscas no inquérito sobre atos antidemocráticos

A Polícia Federal cumpre na manhã desta terça-feira, 16, 21 mandados de busca e apreensão em cinco Estados e no Distrito Federal no âmbito do inquérito sobre a organização e o financiamento de atos antidemocráticos. A ação foi batizada de Operação Lume e tem entre os alvos o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) e o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos.

Foi no âmbito deste mesmo inquérito que a ativista Sara Winter, líder do grupo “300 pelo Brasil”, foi presa ontem.

As diligências foram requeridas pela Procuradoria-Geral da República e determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal.