PF cumpre mandado na residência oficial de Witzel

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta terça-feira, 26, mandado de busca no Palácio das Laranjeiras, residência oficial do governador Wilson Witzel (PSC-RJ). Os agentes também cumprem mandato no escritório de advocacia da primeira-dama do RJ, Helena Witzel. A ação faz parte da Operação Placebo, desencadeada para apurar indícios de desvios de recursos públicos destinados ao combate ao coronavírus no Estado.

Agentes cumprem 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Rio de Janeiro. As ordens foram expedidas pelo Superior Tribunal de Justiça.

“Elementos de prova, obtidos durante investigações iniciadas no Rio de Janeiro pela Polícia Civil, pelo Ministério Público Estadual e pelo Ministério Público Federal naquele estado foram compartilhados com a Procuradoria Geral da República no bojo de investigação em curso no Superior Tribunal de Justiça e apontam para a existência de um esquema de corrupção envolvendo uma organização social contratada para a instalação de hospitais de campanha e servidores da cúpula da gestão do sistema de saúde do Estado do Rio de Janeiro”, informou a PF em nota.