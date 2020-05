PF cumpre mandados referentes ao inquérito das fake news

A Polícia Federal está nas ruas, na manhã desta quarta, 27, para cumprir ordens judiciais que visam instruir o inquérito das fake news, que tramita no Supremo Tribunal Federal. Os agentes realizam 29 buscas no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. Os mandados foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da investigação no STF.

A investigação foi aberta pelo presidente da Corte, Dias Toffoli, em março do ano passado, e trata de ameaças, ofensas e fake news disseminadas contra integrantes da Corte e seus familiares. As apurações já atingiram ao menos 12 pessoas, entre deputados federais, estaduais e empresários bolsonaristas, de acordo com o Estadão.

No âmbito de tal inquérito, Alexandre cobrou nesta terça, 27, explicações do ministro da Educação, Abraham Weintraub sobre a declaração feita na reunião de 22 de abril, quando Weintraub afirmou que, por ele, “botava esses vagabundos todos na cadeia”, “começando no STF”. O titular do Ministério da Educação terá agora cinco dias para prestar depoimento à Polícia Federal.