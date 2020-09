PF deflagra operação contra irregularidades em campanha eleitoral no Ceará

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta segunda-feira, 14, a operação Spectrum, para apurar possível desvio de recursos do Fundo Eleitoral nas eleições de 2018 em candidatura laranja, no Ceará. Agentes cumprem oito mandados de busca e apreensão em Fortaleza. As ordens foram expedidas pela Justiça Eleitoral do Ceará.

A investigação foi aberta para apurar a notícia de que uma candidata à deputada estadual nas eleições de 2018 recebeu repasse de R$ 274 mil, quantia superior a outros candidatos da mesma agremiação partidária que lograram êxito no referido pleito eleitoral. A candidata alvo da operação foi contemplada com apenas 47 votos, informou a PF.