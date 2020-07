PF descarta crime em incêndio que destruiu o Museu Nacional

Depois de quase dois anos de investigação, a Polícia Federal encerrou nesta segunda, 6, a investigação sobre o incêndio atingiu o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, em setembro de 2018.

A maior parte do acervo, de cerca de 20 milhões de itens, foi totalmente destruída. Desde então, mais R$ 72 milhões foram liberados para reconstrução do prédio.

De acordo com perícia técnica-criminal da PF, o fogo começou no auditório Roquette Pinto, localizado no térreo, provavelmente causado por curto-circuito em um dos aparelhos de ar condicionado. O laudo pericial descartou a hipótese de incendiarismo ou ação criminosa.

A PF também descartou omissão da ex-diretora do museu, Cláudia Rodrigues, e do reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Roberto Leher, informou o Blog do Fausto.