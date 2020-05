A operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que atingiu o Palácio das Laranjeiras e os hospitais de campanha mantidos pela Organização Social Iabas no Estado também tem um braço em São Paulo.

A PF realizou busca e apreensão na sede administrativa do Iabas na capital paulista. A justificativa era obter os contratos e documentos referentes aos hospitais do Rio de Janeiro, mas a OS também tem contratos com a prefeitura de São Paulo para a construção de hospitais de campanha na capital.