PF faz busca na secretaria estadual de Saúde de SP

Enquanto no Pará a Polícia Federal fez buscas e apreensões no gabinete do governador Helder Barbalho (MDB-PA), em São Paulo, a ofensiva policial foi na Secretaria de Estado da Saúde (SES). As atividades fazem parte da Operação Raio X, aberta pela Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público do Estado para “desmantelar grupo criminoso especializado em desviar dinheiro destinado à saúde mediante celebração de contratos de gestão entre municípios e Organizações Sociais”.

Das ordens de busca, 180 são cumpridas em São Paulo e 57 em outras unidades da Federação. Um dos mandados é cumprido na Câmara Municipal de São Paulo, contra o chefe de gabinete do vereador Eliseu Gabriel e primeiro secretário do PSB. Os agentes estiveram na SES para vasculhar duas salas – a de uma médica e a de uma advogada.

Segundo a PF, os crimes sob investigação são fraude em licitações, falsidade ideológica, peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As informações são do Blog do Fausto.

O governador João Doria (PSDB-SP) afirmou pelo Twitter que “não vamos tolerar que o Estado seja vítima de inescrupulosos” e informou que deu ordens para que o secretário da pasta, Jean Gorinchteyn, passe “um pente fino” nos contratos com as Organizações Sociais.