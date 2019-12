PF faz buscas em gabinete de deputado do PTB

Equipe BR Político

A Polícia Federal deflagrou neste sábado a Operação Pés de Barro, que tem entre os alvos o deputado Wilson Santiago (PTB-PB). Foram realizadas buscas no gabinete do parlamentar. A PF apura o pagamento de mais de R$1,2 milhão em propinas, que teria sido obtido devido ao superfaturamento das obras da ‘Adutora Capivara’, na Paraíba. Wilson foi ainda afastado do cargo pelo ministro do STF, Celso de Mello, como informa o Blog do Fausto.

Além de Santiago, estão entre os investigados o prefeito da cidade de Uiraúna, João Bosco Nonato e quatro assessores do parlamentar do PTB, além de uma funcionária de prefeitura. Eles podem responder pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro, fraude licitatória e formação de organização criminosa.