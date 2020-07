PF faz operação contra sonegação e lavagem de dinheiro em BH

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Receita Federal do Estado deflagraram na manhã desta quarta-feira, 8, uma operação de combate à sonegação fiscal e lavagem de dinheiro na Região Metropolitana de Belo Horizonte, segundo a Globo News. Há um mandado de prisão em aberto contra Ricardo Nunes, fundador e ex-principal acionista da Ricardo Eletro.

Outros dois empresários são alvos da operação que recebeu o nome de “Direto com o Dono”. De acordo com as investigações, aproximadamente R$ 400 milhões em impostos foram sonegados ao longo de cinco anos.

A operação cumpre três mandados de prisão e 14 de busca e apreensão. Em Minas Gerais, os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Belo Horizonte, Contagem e Nova Lima. Em São Paulo, há alvos na capital e em Santo André.