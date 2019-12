PF investiga 221 ‘laranjas’ na eleição de 2018

Equipe BR Político

Em 2019, a PF investiga 221 inquéritos sobre o desvios de recursos públicos para campanhas eleitorais, usando principalmente candidaturas “laranjas”. O número representa 12,5% do total de investigações sobre caixa 2, o crime mais denunciado nas disputas políticas, segundo o Estadão.

As irregularidades estão ligadas à eleição de 2018. Como você tem acompanhado no BRP, o PSL, ex-partido do presidente Jair Bolsonaro é alvo dessas investigações. A quantidade de inquéritos tende a aumentar, já que Ministérios Públicos de sete Estados avaliam outras 140 notificações de irregularidades. O alto número de ocorrências ligados ao pleito do ano passado se justifica pelo falo de que foi a primeira eleição em que as legendas tiveram de repassar, obrigatoriamente, 30% dos fundos partidário e eleitoral para candidatas mulheres.

Até agora, a PF já concluiu 12 inquéritos que apontaram para o uso de laranjas. Na eleição municipal do ano que vem, os partidos devem ter acesso a R$ 3,8 bilhões de fundo eleitoral, mais que o dobro do destinado na campanha passada. Por isso, há preocupação de que a prática de repita no próximo pleito.