PF na rua contra ameaça a Consulado da China

A Polícia Federal desencadeou nesta segunda, 24, a Operação Pronta Resposta contra ameaça de terrorismo ao Consulado da China em São Paulo. A representação diplomática recebeu um e-mail com a exigência de fechamento do local sob a ameaça de ataques caso não fosse atendido. O autor da mensagem foi localizado. Durante as buscas foram apreendidos computadores e aparelhos celulares para apuração de eventual participação de outras pessoas. Segundo os investigadores, o suspeito mandou a mensagem de sua conta pessoal.