PF prende blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio

A Polícia Federal prendeu em caráter preventivo nesta sexta, 18, o bloqueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio por descumprir as regras da prisão domiciliar a que foi submetido em novembro. A prisão foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que acolheu um pedido da Procuradoria-Geral da República. Eustáquio é investigado no inquérito na Suprema Corte que apura atos antidemocráticos.

“Após sucessivas oportunidades concedidas ao investigado, ele continuou a insistir na prática dos mesmos atos que lhe foram anteriormente vedados por expressa determinação da Justiça, situação que revela a inutilidade das medidas cautelares impostas, bem como a própria ineficácia da prisão domiciliar, haja vista que Oswaldo Eustáquio Filho, ao invés de permanecer no interior da sua residência cumprindo o que lhe fora determinado, continuou circulando livremente além do limite permitido. Impõe-se, portanto, a decretação da prisão preventiva, haja vista que as medidas impostas não alcançaram o efeito disciplinar e pedagógico que eram esperados”, registrou Alexandre em sua decisão, segundo registra o Estadão.

O blogueiro compareceu, na última terça, 15, ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, para solicitar audiência com a titular da pasta, ministra Damares Alves. Depois, foi à Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Nenhum dos deslocamentos foi autorizado pela Justiça.

Relator do inquérito, Moraes lembrou que o descumprimento da domiciliar por Eustáquio não é o primeiro ‘desrespeito às decisões judiciais’, uma vez que o investigado ‘vinha, sistematicamente, descumprindo as medidas cautelares que lhe foram impostas anteriormente’.