PF prende ‘Fuminho’

Em uma megaoperação realizada em Maputo, no Moçambique, a Polícia Federal prendeu, nesta segunda-feira, 13, Gilberto Aparecido dos Santos, conhecido como “Fuminho”, que era procurado há 20 anos. O preso era considerado o maior fornecedor de cocaína a uma facção com atuação em todo o Brasil, além de ser responsável pelo envio de toneladas da droga para diversos países do mundo.

Pelo Twitter, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, comentou a operação. “Vamos trabalhar com as autoridades de Moçambique para trazê-lo ao Brasil onde responderá por seus crimes”, escreveu. A ação de hoje contou com a participação do Itamaraty, da DEA, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e do Departamento de Polícia de Moçambique.