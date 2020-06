PF prende Sara Winter

A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira, 15, em Brasília (DF), a militante bolsonarista Sara Winter, coordenadora do grupo pró-governo “300 pelo Brasil”. A prisão ocorre na esteira dos atos do último sinal de semana contra o Supremo Tribunal Federal. O pedido de prisão foi feito pela Procuradoria-Geral da República, segundo a CNN, e autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Sara é investigada no inquérito das fake news, que apura ataques e ameaças contra o Supremo. No fim do mês passado, ela foi alvo de busca e apreensão e fez ameaças ao relator do caso, ministro Moraes.

Ontem, o presidente do STF, Dias Toffoli pediu a investigação dos participantes e financiadores do ato que lançou fogos de artifício contra a sede do STF, citando inclusive “eventual organização criminosa”. Toffoli resolveu representar contra Renan da Silva Sena e outros envolvidos que forem identificados. Sena, identificado como autor do lançamento de artefatos explosivos contra o prédio do STF e por xingamentos a autoridades, foi preso na tarde de ontem pela Polícia Civil do Distrito Federal.