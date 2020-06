PF quer ouvir Jair Bolsonaro sobre denúncias de Moro

A Polícia Federal quer ouvir o presidente Jair Bolsonaro em inquérito que apura possível interferência dele no comando da organização. Segundo o Estadão, a delegada Christiane Correa Machado enviou ao ministro do STF Celso de Mello um pedido para que o decano determine que o presidente preste depoimento sobre o caso.

O inquérito poderá levar a uma denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro. É possível que o atual ocupante do Palácio do Planalto tenha o direito de se manifestar por escrito, de forma semelhante ao que fez o ex-presidente Michel Temer no inquérito dos Portos.