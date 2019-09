PF realiza busca e apreensão em endereço de Janot

Equipe BR Político

A Polícia Federal realizou uma operação de busca e apreensão em um endereço ligado ao ex-procurador da República, Rodrigo Janot. A operação foi autorizada pelo pelo STF, após cobrança de integrantes Supremo por medidas concretas da PGR e da Polícia Federal no caso envolvendo Janot e o ministro da Corte Gilmar Mendes. Segundo a Folha, dois ministros da Corte afirmaram que o plano de Janot para matar o ministro pode ser visto como um atentado à segurança nacional e das instituições.

O ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a busca e apreensão, também realiza um inquérito sobre fake news e ameaças contra membros da Corte no Supremo. Após as declarações de Janot, existe um movimento dentro do Supremo para que o caso seja abordado de forma “duríssima” no inquérito.