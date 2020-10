PF vai usar drones contra irregularidades nas eleições

Contra crimes eleitorais, como a prática de boca de urna, compra de votos e transporte de eleitores, a Polícia Federal vai usar mais de 100 drones para sobrevoar as principais zonas eleitorais do País durante as eleições municipais deste ano. O treinamento dos dispositivos por equipes de diferentes Estados está sendo feito nesta semana.

Segundo a corporação, os drones possuem câmeras com mecanismo de aproximação para identificar suspeitos, placas de veículos, entregas de santinhos e situações de compra de votos, com imagens de alta nitidez.

“As imagens capturadas serão transmitidas a uma equipe da Polícia Federal que estará preparada para monitorar toda as eleições e adotar as medidas cabíveis diante de atividades suspeitas. Assim, diante de algum flagrante de crime eleitoral, policiais se deslocarão, imediatamente, para o local indicado para prender os suspeitos, que serão conduzidos para a delegacia, onde serão tomadas as providências pertinentes”, informou a PF em nota.