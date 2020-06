PGR abre apuração preliminar contra Heleno após nota à nação

O procurador-geral da República, Augusto Aras, enviou um ofício ao ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, em que informa que a PGR solicitou “averiguação preliminar” sobre a “nota à nação” em que o ministro Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, afirmou que um eventual pedido de apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro poderia “ter consequências imprevisíveis” para a estabilidade do País.

“Caso surjam indícios mais robustos de possível prática de ilícitos pelo representado, será requerida a instauração de inquérito criminal no STF, para adoção das medidas cabíveis”, escreveu Aras no ofício.

A reação em tom ameaçador foi uma resposta à decisão do decano de encaminhar para análise da PGR um pedido de apreensão dos celulares do presidente Bolsonaro e seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ). No caso, a solicitação foi apresentada pelo PDT, PSB e PV.