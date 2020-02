PGR denuncia senador Ciro Nogueira ao STF

Equipe BR Político

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) foi denunciado pela PGR ao STF na noite de segunda-feira, 10. A Procuradoria, no âmbito da Lava Jato, acusa Nogueira dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No início do ano passado, endereços ligados ao senador foram alvo de buscas pela PF.

Segundo a PGR, o senador teria recebido R$ 7,3 milhões em “vantagens indevidas” da construtora Odebrecht. Esse valor seria proveniente de doações eleitorais legais e ilegais que tiveram origem no esquema de corrupção na Petrobrás. “Em relação a Ciro Nogueira, as provas reunidas revelaram o recebimento de propina de forma parcelada, entre 2014 e 2015, em Brasília e em São Paulo”, informou a PGR.

Em nota, a defesa do senador considerou “estranha” a apresentação da denúncia por entender que o inquérito é baseado “unicamente em delações premiadas da Odebrecht. “Todas as delações deverão ser analisadas em momento oportuno pelo Supremo Tribunal Federal, que irá decidir sobre a validade, ou não, de algumas delações”, declarou a defesa.

Além de Nogueira, a denúncia da PGR também acusa um ex-assessor do PP pelos mesmos crimes e pede a devolução dos recursos desviados dos fores públicos. O caso é ancorado nas delações premiadas de quatro executivos da empreiteira — entre eles o empresário Marcelo Odebrecht.