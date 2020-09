PGR desiste de denúncia contra Arthur Lira

A subprocuradora-geral da República Lindôra Maria Araújo enviou nesta semana um parecer ao Supremo Tribunal Federal (STF) desistindo de uma denúncia por corrupção passiva apresentada em junho contra o deputado federal Arthur Lira (PP-AL). A peça enviada defendeu a rejeição da denúncia desta vez depois de uma petição da defesa de Lira.

A subprocuradora disse entender que havia “fragilidade probatória” quanto aos fatos imputados ao deputado. A denúncia foi apresentada em junho e indicava que Lira recebeu propinas de cerca de R$ 1,59 milhão do ex-diretor presidente da Queiroz Galvão Idelfonso Colares Filho e do superintendente de obras da empreiteira em Goiás Francisco Ranulfo Rodrigues. De acordo com a PGR, o deputado atuaria para assegurar os interesses da empresa na diretoria de abastecimento da Petrobrás, no Ministério das Cidades e, mais tarde, a partir de 2014, também no Ministério da Integração Nacional.

Na decisão recente, a chefe da Lava Jato afirmou que “há contradição entre as narrativas apresentadas pelos colaboradores Alberto Youssef e Carlos Rocha quanto ao destino dos valores ilícitos pagos pela construtora Queiroz Galvão.”

No mesmo documento em recua da denúncia, o Ministério Público defende que a investigação seja enviada para a Justiça Federal no Distrito Federal, considerando que o deputado é o único investigado no caso que possui foro por prerrogativa de função.