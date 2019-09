PGR e o risco de conflito institucional

Vera Magalhães

Independentemente da competência funcional de Augusto Aras, sua indicação alheia à lista tríplice e a partir de declarações de Jair Bolsonaro de que espera um procurador-geral da República alinhado com seu governo torna alto o risco de conflito institucional no Ministério Público Federal. A análise é da constitucionalista Vera Chemim, no Estadão.

Se Aras atuar dentro da expectativa de Bolsonaro, comprometerá a autonomia da instituição, escreve ela. “Isso sem falar do risco de perder a sua credibilidade e contribuir significativamente para o aumento da insegurança jurídica, especialmente no atual contexto, em que a instituição enfrenta uma crise interna e externa.”

Em sua coluna no Globo, Bernardo Mello Franco descreve a intensa campanha de Aras pela cadeira e diz que, ao fazer tudo para ser nomeado, o novo PGR passa a imagem de alguém que “rastejou” pelo cargo. “O presidente já havia interferido na Polícia Federal, na Receita e no antigo Coaf. Ao aparelhar o Ministério Público Federal, ele assume um controle inédito sobre os órgãos de investigação e controle. O ministro Sergio Moro, que apoiava outro candidato, engoliu a nova derrota em silêncio.”