PGR pede abertura de inquérito contra Weintraub

A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub. A PGR quer investigar o atual titular do MEC pelo crime de racismo contra chineses. O ministro tem atacado o governo da China pela situação da pandemia de coronavírus. O vice-procurador-geral, Humberto Jacques, acatou pedido feito pelo PSOL. Ele argumenta que o Weintraub fez uma “manifestação depreciativa, com a utilização de elementos alusivos à procedência do povo chinês”. Caso o Supremo acate o pedido, o Ministério Público deve abrir uma investigação contra o ministro. Somente após isso ele seria indiciado.