PGR pode ter interino

Equipe BR Político

Enquanto o presidente Jair Bolsonaro não bate o martelo sobre quem vai comandar a Procuradoria-Geral da República, o nome do vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), o subprocurador-geral Alcides Martins, ganha fôlego para atuar de forma interina no órgão, informa o Valor. Quando há vacância na cúpula do Ministério Público Federal, é o vice do CSMPF quem ocupa o cargo. Ligado à igreja católica e de perfil conservador, não está descartada a possibilidade de o presidente testá-lo na interinidade para que assuma definitivamente a cadeira, segundo a publicação.