Piauí autoriza compra de 127 mil testes para coronavírus

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), anunciou neste sábado, 4, a compra de 127 mil testes de coronavírus vindos da China. A informação foi divulgada pelo petista durante transmissão ao vivo pelo Instagram. O Estado pagará 20 milhões pelos equipamentos.

A previsão do governador é de que o Piauí realize cerca de 300 mil testes.

Segundo o governador, a política que vem sendo adotada pelo Ministério da Saúde para realização dos testes tem sido “insuficiente”. Anteriormente, Dias havia criticado o método “conta gotas” de envio de testes por parte do governo aos Estados.

No Piauí, até agora, só foram realizados 800 testes. De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, o Estado registrou 21 casos e 4 óbitos até a última sexta.