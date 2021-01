Piauí envia 45 mil EPIs e 30 mil testes rápidos para o Amazonas

O governo do Piauí enviou, na quinta-feira, 14, 45 mil Equipamentos de Proteção Individual e (EPIs) e 30 mil testes rápidos para o Amazonas, que enfrenta um colapso no sistema de saúde por conta do aumento de casos, óbitos e internações por covid-19.

A situação mais dramática está em Manaus, onde a falta oxigênio em hospitais levou pacientes à morte por asfixia nos últimos dias. Entre os EPIs cedidos pelo Piauí, estão 10 mil aventais impermeáveis de manga longa; 15 mil protetores faciais; 10 mil máscaras N95 e 10 mil máscaras triplas descartáveis.

“O governador Wellington Dias está sensível à situação dos nossos irmãos amazonenses e, dentro desse espirito fraternal, estamos colaborando com a cessão de Equipamentos de Proteção Individual e testes rápidos covid para amenizar o sofrimento deles”, afirma o secretário estadual de Saúde, Florentino Neto.