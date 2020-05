Piauí registra taxa de isolamento de 55,4% no domingo

De acordo com o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), o Estado registrou taxa de isolamento social de 55,4% no último domingo, 17. A informação foi compartilhada nesta segunda-feira, 18, no Twitter do petista. O Estado é o menos atingido pela pandemia no Nordeste.

“Ontem o Piauí ficou entre os estados com mais elevado nível de isolamento social no País, a adesão foi de 55,4%. Agradeço aqui a cada um que fez a sua parte. Vamos prosseguir e juntos vencer o coronavírus”, escreveu o governador.

O Estado registra 2.252 casos confirmados e 72 óbitos pela covid-19, até a última atualização do Ministério da Saúde, feita às 20h25 de domingo.